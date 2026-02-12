Судьи смогут иметь более одного помощника: решение Совета судей

Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи, позволив более гибко подходить к формированию штата помощников в судах с высокой нагрузкой.

На очередном заседании 12 февраля 2026 года Совет судей Украины рассмотрел ряд вопросов, имеющих важное значение для кадрового обеспечения судебной системы. Одним из центральных пунктов повестки дня стало внесение изменений в Положение о помощнике судьи, утвержденное решением ССУ № 21 от 18.05.2018.

Учитывая кадровый дефицит в судах первой и апелляционной инстанций, Совет судей обсудил механизмы увеличения количества помощников для судей, имеющих чрезмерную нагрузку.

Во время заседания был озвучен тезис о том, что в случае, когда невозможно быстро назначить судью в суды с большой нагрузкой, следует дать возможность назначить второго помощника. В качестве аргумента был приведен тот факт, что содержание помощника стоит бюджету гораздо меньше, чем содержание судьи.

Согласно ч. 1 ст. 157 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», каждый судья имеет помощника (помощников), статус и условия деятельности которых определяются этим же законом и Положением о помощнике судьи. Как было отмечено во время заседания, в частности в Киевском окружном административном суде существует крайняя необходимость в увеличении численности работников аппарата с целью нормирования нагрузки на судью путем добавления должностей, соответствующих фактической необходимости.

По словам члена Совета судей, судьи Киевского окружного административного суда Головенко Олега Дмитриевича, в 2024 году на собрании судей Киевского окружного административного суда был инициирован вопрос о рассмотрении изменений в Положение о помощнике судьи, которыми предусмотрено, что при наличии чрезмерной нагрузки количество помощников может быть увеличено по сравнению с максимальным путем увеличения количества должностей дополнительных помощников судей, соответствующих фактической нагрузке. Рассмотрев поданное обращение, Совет судей Украины решением от 01.08.2024 года № 26 определил Киевский окружной административный суд пилотным судом для проведения эксперимента по увеличению количества дополнительных помощников судей сверх численности, определенной Положением о помощниках судей.

Задачи, поставленные перед экспертом:

Оценка внутренних процедур для координации работы с дополнительными помощниками.

Оценка физического пространства для размещения дополнительных помощников.

Оценка технического оборудования для размещения дополнительных помощников.

Оценка эффективности изменений, внедренных введением пилотного эксперимента.

Оценка путем эффективности рассмотрения дел до и после эксперимента.

Оценка изменения количества дел, ожидающих рассмотрения.

Учитывая информацию, предоставленную судьей Головенко Олегом, во время сегодняшнего заседания рассматривалась просьба признать эксперимент успешным и прекратить его, а также внести изменения в Положение о помощнике судьи, предусмотрев, что при наличии чрезмерной нагрузки на суд можно увеличить количество помощников по сравнению с максимальным путем увеличения количества должностей, добавлять помощников судей, соответствующих фактической необходимости, но не более двух помощников на судью, учитывая помощников судей, занимающих административные должности.

Прекращение эксперимента должно произойти с целью предоставить другим судам возможность обратиться в Совет судей с вопросом согласования количества дополнительных помощников.

Заслушав членов Совета судей Украины, во время заседания было сформировано предложение по приведению Положение о помощнике судьи, утвержденного решением ССУ № 21 от 18.05.2018, в соответствие с Законом Украины «О статусе судей».

Предложенные изменения:

Для согласования вопроса о количестве дополнительных помощников суд должен обратиться в Совет судей с соответствующим запросом.

Решение собрания судей по вопросу увеличения количества дополнительных помощников должно быть согласовано Советом судей Украины на предмет обоснованности и необходимости увеличения.

Решение собрания судей должно быть согласовано с Советом судей Украины и направляется в Государственную судебную администрацию Украины для дальнейшей реализации.

Признать эксперимент Киевского окружного административного суда успешным, не прекращая его.

Формулировка изменений еще будет редактироваться Советом судей Украины. По результатам голосования внесение изменений поддержано 20 голосами членов заседания Совета судей Украины. Официальный текст решения со всеми поправками будет обнародован на сайте ССУ в ближайшее время после редакционной проработки секретариатом.

Решение Совета судей Украины от 12 февраля 2026 года станет справедливым противовесом критической нагрузке судей. К слову, как было отмечено на заседании, правом на подачу запроса относительно увеличения количества помощников смогут воспользоваться не только окружные суды, но и апелляционные, кассационные и даже Высший антикоррупционный суд. Однако реализация этого решения на практике может применяться только судами первой и апелляционной инстанций, которую сегодня ощущает судебная система. Признание эксперимента Киевского окружного административного судя успешным и применение его опыта — шаг навстречу судьям, который позволяет поддерживать темпы рассмотрения дел без чрезмерных затрат, фокусируя внимание судьи исключительно на осуществлении правосудия и принятии решений.

