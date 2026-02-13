Уряд затвердив трирічний план заходів щодо скорочення споживання алкоголю

Уряд запроваджує системний підхід до зменшення негативних наслідків споживання алкогольних напоїв.

Ілюстративне фото, джерело - depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 5 лютого 2026 року № 120-р затвердив план заходів на 2026–2028 роки, спрямований на зменшення споживання алкогольних напоїв і мінімізацію пов’язаних із цим ризиків для здоров’я та економіки. Документ передбачає системні зміни — від інформаційних кампаній і підготовки медиків до розширення доступу до лікування та проведення національних досліджень.

До 2027 року передбачено розроблення рекомендацій щодо впровадження послуг із профілактики та запобігання вживанню алкоголю.

Паралельно держава запустить масштабні комунікаційні заходи. У 2026 році заплановано створення дорожньої карти інформаційної політики, а впродовж 2026–2028 років — проведення національних просвітницьких кампаній із підвищення обізнаності населення про шкоду алкоголю. До цієї роботи залучать профільні міністерства, освітні установи та регіональні адміністрації.

План передбачає підвищення кваліфікації фахівців, які працюють із населенням. У 2026–2028 роках буде розроблено навчальні курси для медичних працівників і надавачів соціальних послуг щодо інформування громадян про ризики вживання алкоголю та популяризації здорового способу життя.

Окремий освітній блок присвячено ранньому виявленню та лікуванню розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю. Його реалізацію координуватимуть МОЗ та Національна служба здоров’я України.

Вперше на державному рівні закріплено поетапне впровадження послуг із раннього виявлення, діагностики та лікування розладів у центрах ментального здоров’я при медичних закладах. Очікується, що такі послуги будуть доступні у 10% центрів уже у 2026 році, у 50% — у 2027-му та у 90% — до кінця 2028 року.

Це означає фактичне створення національної мережі раннього втручання.

План передбачає проведення загальнонаціонального дослідження поширеності вживання алкоголю серед різних груп населення з оприлюдненням результатів. Крім цього, у 2027–2028 роках буде здійснено аналіз економічних витрат системи охорони здоров’я та загальних втрат економіки, спричинених споживанням алкоголю. Висновки мають стати підґрунтям для подальших рішень державної політики.

Розпорядженням встановлено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також обласні та Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) забезпечують реалізацію плану в межах передбачених бюджетних видатків і за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел.

Виконавці щороку до 15 лютого подають Міністерство охорони здоров’я України інформацію про стан виконання. МОЗ здійснює моніторинг і до 1 квітня щороку подає уряду узагальнений звіт.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.