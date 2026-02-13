Правительство утвердило трехлетний план мероприятий по сокращению потребления алкоголя

Правительство внедряет системный подход к уменьшению негативных последствий потребления алкогольных напитков.

Кабинет Министров Украины распоряжением от 5 февраля 2026 года № 120-р утвердил план мероприятий на 2026–2028 годы, направленный на уменьшение потребления алкогольных напитков и минимизацию связанных с этим рисков для здоровья и экономики. Документ предусматривает системные изменения — от информационных кампаний и подготовки медиков до расширения доступа к лечению и проведения национальных исследований.

До 2027 года предусмотрена разработка рекомендаций по внедрению услуг по профилактике и предотвращению употребления алкоголя.

Параллельно государство запустит масштабные коммуникационные мероприятия. В 2026 году запланировано создание дорожной карты информационной политики, а в течение 2026–2028 годов — проведение национальных просветительских кампаний по повышению осведомленности населения о вреде алкоголя. К этой работе привлекут профильные министерства, образовательные учреждения и региональные администрации.

План предусматривает повышение квалификации специалистов, работающих с населением. В 2026–2028 годах будут разработаны учебные курсы для медицинских работников и поставщиков социальных услуг по информированию граждан о рисках употребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни.

Отдельный образовательный блок посвящён раннему выявлению и лечению расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Его реализацию будут координировать Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины.

Впервые на государственном уровне закреплено поэтапное внедрение услуг по раннему выявлению, диагностике и лечению расстройств в центрах ментального здоровья при медицинских учреждениях.

Ожидается, что такие услуги будут доступны в 10% центров уже в 2026 году, в 50% — в 2027-м и в 90% — к концу 2028 года.

Это означает фактическое создание национальной сети раннего вмешательства.

План предусматривает проведение общенационального исследования распространенности употребления алкоголя среди различных групп населения с обнародованием результатов. Кроме того, в 2027–2028 годах будет проведен анализ экономических расходов системы здравоохранения и общих потерь экономики, вызванных потреблением алкоголя. Выводы должны стать основой для дальнейших решений государственной политики.

Распоряжением установлено, что министерства, другие центральные органы исполнительной власти, а также областные и Киевская городская государственные администрации (военные администрации) обеспечивают реализацию плана в пределах предусмотренных бюджетных расходов и за счет международной технической помощи и других не запрещенных законодательством источников.

Исполнители ежегодно до 15 февраля подают в Министерство здравоохранения Украины информацию о состоянии выполнения. Министерство осуществляет мониторинг и до 1 апреля ежегодно подает правительству обобщенный отчет.

Тарас Лученко

