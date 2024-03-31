Національна школа суддів оприлюднила план роботи на квітень

З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на квітень 2024 року.

Національна школа суддів України оприлюднила календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів на квітень.

План оприлюднили з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації, підготовки та періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами.

Календарним планом, зокрема, передбачено онлайн-тренінги, семінари, семінари-практикуми, підвищення рівня кваліфікації через лекції, що стосуються принципу верховенства права, а також цілий ряд навчальних заходів стосуватиметься розгляду справ, що пов'язані з воєнними злочинами та судового розгляду справ про злочини геноциду та злочин агресії.

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