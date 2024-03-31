«Вам нарахована грошова допомога»: українців попередили про шахрайську схему

Аферисти пропонують перейти за посиланням та ввести карткові дані нібито для отримання допомоги, але насправді їхня мета — вкрасти заощадження громадян.

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Патрульна поліція Дніпропетровської області попередила українці про шахрайську схему — фінансова допомога від міжнародних організацій чи уряду України.

У поліції зазначили, що цей вид обману набув особливої популярності після початку повномасштабного вторгнення рф.

Нині ж шахраї наживаються на малообізнаності людей. Дописами про псевдопомогу розміщують у соцмережі, а дехто отримував такі повідомлення і в SMS-форматі. Аферисти пропонують перейти за посиланням та ввести карткові дані нібито для отримання допомоги. Насправді ж їхня мета вкрасти ваші заощадження.

У поліції також розповіли, як уберегтися від шахраїв:

- не відкривайте жодні посилання в месенджерах, соціальних мережах, SMS;

- не поспішайте вірити заголовкам, які обіцяють вам якісь виплати;

- пам'ятайте, що інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела під доменом «gov.ua», також такі сповіщення з’являються в «Дії»;

- не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.

Також правоохоронці закликали попередити своїх рідних про такі види шахрайств.

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