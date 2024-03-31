«Вам начислена денежная помощь»: украинцев предупредили о мошеннической схеме

Патрульная полиция Днепропетровской области предупредила украинцы о мошеннической схеме — финансовой помощи от международных организаций или правительства Украины.
В полиции отметили, что этот вид обмана приобрел особую популярность после начала полномасштабного вторжения рф.
Сейчас мошенники наживаются на малоосведомленности людей. Сообщениями о псевпомощи размещают в соцсети, а некоторые получали такие сообщения и в SMS-формате. Аферисты предлагают перейти по ссылке и ввести карточные данные якобы для получения помощи. На самом же деле их цель украсть ваши сбережения.
В полиции также рассказали, как уберечься от мошенников:
- не открывайте ссылки в мессенджерах, социальных сетях, SMS;
- не спешите верить заголовкам, обещающим вам какие-либо выплаты;
- помните, что информацию о программах поддержки от государства всегда публикуют официальные источники под доменом gov.ua, также такие уведомления появляются в Дії;
- не вводите на сторонних сайтах данные своей карты.
Также правоохранители призвали предупредить своих родных о таких видах мошенничества.
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