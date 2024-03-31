«Вам начислена денежная помощь»: украинцев предупредили о мошеннической схеме

Аферисты предлагают перейти по ссылке и ввести карточные данные якобы для получения помощи, но на самом деле их цель - украсть сбережения граждан.

Патрульная полиция Днепропетровской области предупредила украинцы о мошеннической схеме — финансовой помощи от международных организаций или правительства Украины.

В полиции отметили, что этот вид обмана приобрел особую популярность после начала полномасштабного вторжения рф.

Сейчас мошенники наживаются на малоосведомленности людей. Сообщениями о псевпомощи размещают в соцсети, а некоторые получали такие сообщения и в SMS-формате. Аферисты предлагают перейти по ссылке и ввести карточные данные якобы для получения помощи. На самом же деле их цель украсть ваши сбережения.

В полиции также рассказали, как уберечься от мошенников:

- не открывайте ссылки в мессенджерах, социальных сетях, SMS;

- не спешите верить заголовкам, обещающим вам какие-либо выплаты;

- помните, что информацию о программах поддержки от государства всегда публикуют официальные источники под доменом gov.ua, также такие уведомления появляются в Дії;

- не вводите на сторонних сайтах данные своей карты.

Также правоохранители призвали предупредить своих родных о таких видах мошенничества.

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