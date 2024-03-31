Национальная школа судей обнародовала план работы на апрель

Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на апрель 2024 года.

Национальная школа судей Украины обнародовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержки квалификации, периодического обучения судей на апрель.

План обнародовали с целью повышения уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны за счет средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами.

Календарным планом, в частности, предусмотрены онлайн-тренинги, семинары, семинары-практикумы, повышение уровня квалификации через лекции, касающиеся принципа верховенства права, а также ряд учебных мероприятий будет касаться рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями и судебного разбирательства дел о преступления геноцида и агрессии.

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