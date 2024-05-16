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На Закарпатті жінку, яка проігнорувала повістку ТЦК, судили за ухилення від військового обліку

16:06, 16 травня 2024
Жінці присудили 5100 грн штрафу.
На Закарпатті жінку, яка проігнорувала повістку ТЦК, судили за ухилення від військового обліку
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На Закарпатті суд визнав винною місцеву мешканку в ухиленні від військового обліку. За проігноровану повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії жінці присудили 5 100 грн штрафу. Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у справі  № 303/3806/24 (судове провадження № 1-кп/303/312/24).

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 травня, жінка є військовозобов’язаною, оскільки має середню спеціальну медичну освіту (сестринська справа).

9 квітня вона отримала під особистий підпис попередження щодо необхідності виконання вимог законодавства щодо військового обліку, надання відомостей щодо стану здоров'я, проходження медичного обстеження військово-лікарською комісією та повістку про виклик до ТЦК на 10 квітня, для проходження медичного огляду ВЛК. Однак, жінка вирішила повістку проігнорувати.

Під час судового засідання вона визнала свою вину та попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу. Суд також врахував, що обвинувачена не має судимості і не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя визнала жінку винною в ухиленні від військового обліку і призначила їй покарання у вигляді штрафу, розміром 5 100 гривень.

На вирок можуть подати апеляцію.

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