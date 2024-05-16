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На Закарпатье женщину, которая проигнорировала повестку ТЦК, судили за уклонение от военного учета

16:06, 16 мая 2024
Женщине присудили 5100 грн штрафа.
На Закарпатье женщину, которая проигнорировала повестку ТЦК, судили за уклонение от военного учета
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На Закарпатье суд признал виновной местную жительницу в уклонении от военного учета. За проигнорированную повестку в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии женщине присудили 5 100 грн штрафа. Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области по делу №303/3806/24 (судебное производство №1-кп/303/312/24).

Как говорится в приговоре суда, вынесенном 13 мая, женщина является военнообязанной, поскольку имеет среднее специальное медицинское образование (сестринское дело).

9 апреля она получила под личную подпись предупреждение о необходимости выполнения требований законодательства о военном учете, предоставлении сведений о состоянии здоровья, прохождении медицинского обследования военно-лекарственной комиссией и повестку о вызове в ТЦК на 10 апреля, для прохождения медицинского осмотра ВЛК. Однако женщина решила повестку проигнорировать.

Во время судебного заседания она признала свою вину и попросила назначить ей наказание в виде штрафа. Суд также учел, что обвиняемая не имеет судимости и не состоит на учете у психиатра и нарколога.

Исследовав все материалы дела, судья признала женщину виновной в уклонении от военного учета и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 5 100 гривен.

На приговор могут подать апелляцию.

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