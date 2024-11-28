Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.

Вирішено звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Віру Гриців – з посади судді Західного апеляційного господарського суду;

Антоніну Кравчук– з посади судді Господарського суду Волинської області;

Михайла Чурупченка – з посади судді Корюківського районного суду Чернігівської області.

Також ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Володимира Гончара про звільнення з посади судді Кропивницького апеляційного суду у відставку.

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