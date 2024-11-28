Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Решено уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Веру Грицев – с должности судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Антонину Кравчук – с должности судьи Хозяйственного суда Волынской области;

Михаила Чурупченко – с должности судьи Корюковского районного суда Черниговской области.

Также ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Владимира Гончара об освобождении от должности судьи Кропивницкого апелляционного суда в отставку.

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