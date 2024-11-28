Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВСП.
Решено уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Веру Грицев – с должности судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;
Антонину Кравчук – с должности судьи Хозяйственного суда Волынской области;
Михаила Чурупченко – с должности судьи Корюковского районного суда Черниговской области.
Также ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Владимира Гончара об освобождении от должности судьи Кропивницкого апелляционного суда в отставку.
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