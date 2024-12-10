Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів

ВРП вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

10 грудня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Костюк Любов Олександрівну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Яценко Наталію Олексіївну – з посади судді Оболонського районного суду міста Києва;

Бондаря Сергія Олександровича – з посади судді Сумського окружного адміністративного суду;

Голованя Анатолія Мелетійовича – з посади судді Кропивницького апеляційного суду.

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