Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

ВСП решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

10 декабря 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Костюк Любовь Александровну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Яценко Наталью Алексеевну – с должности судьи Оболонского районного суда в Киеве;

Бондарь Сергей Александрович – с должности судьи Сумского окружного административного суда;

Голованя Анатолия Мелетьевича – с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда.

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