Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

10 декабря 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Костюк Любовь Александровну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;
Яценко Наталью Алексеевну – с должности судьи Оболонского районного суда в Киеве;
Бондарь Сергей Александрович – с должности судьи Сумского окружного административного суда;
Голованя Анатолия Мелетьевича – с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда.
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