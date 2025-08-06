Обрано голову Господарського суду Хмельницької області

Суд очолив Микола Муха.

Фото: Господарський суд Хмельницької області

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Судді Господарського суду Хмельницької області провели збори, під час яких розглянули питання обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За підсумками таємного голосування на посаду голови суду обрали Миколу Муху.

Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів», голова суду обирається строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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