Зеленський про розмову із Трампом: Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка — війна має завершитись

Зеленський прокоментував телефонну розмову з Трампом, у якій також взяли участь європейські лідери.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери провели переговори після поїздки спеціального представника Стіва Віткоффа до Москви.

«Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з Президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви», — зазначив Глава держави.

За його словами, до розмови також долучилися європейські лідери.

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення», — наголосив Президент.

«Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну», — додав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ про «протидію загрозам США з боку уряду РФ».

Указ запроваджує додаткові мита для Індії. Водночас, зміст указу значно ширший і безпосередньо стосується РФ та країн, які мають з нею торгові відносини.

Як зазначено в указі Дональда Трампа, він отримав «додаткову інформацію» і вважає, що дії РФ становлять загрозу США.

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