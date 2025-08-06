Зеленский о разговоре с Трампом: Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая — война должна завершиться

Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Трампом, в котором также приняли участие европейские лидеры.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры состоялись после поездки специального представителя Стива Уиткоффа в Москву.

«Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с Президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву», — отметил Глава государства.

По его словам, к разговору также присоединились европейские лидеры.

«Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение», — подчеркнул Президент.

«Украина обязательно защитит свою независимость. Всем нам нужен долгий и надежный мир. Россия должна прекратить войну, которую сама же и начала. Благодарю всех, кто поддерживает Украину», — добавил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о «противодействии угрозам США со стороны правительства РФ».

каз вводит дополнительные пошлины для Индии. В то же время, содержание указа значительно шире и непосредственно касается РФ и стран, которые имеют с ней торговые отношения.

Как указано в указе Дональда Трампа, он получил «дополнительную информацию» и считает, что действия РФ представляют угрозу США.