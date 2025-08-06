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Під час зустрічі Віткоффа із Путіним вдалося досягти значного прогресу, — Трамп

20:17, 6 серпня 2025
Дональд Трамп заявив про «великий прогрес» після «дуже продуктивної» зустрічі Віткоффа та Путіна.
Під час зустрічі Віткоффа із Путіним вдалося досягти значного прогресу, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після зустрічі його спецпредставника Стіва Віткоффа з Путіним.

Він зазначив, що їхня зустріч була «дуже продуктивною».

Також американський президент повідомив, що поінформував про результати візиту свого спецпредставника до Москви європейських партнерів.

«Мій спеціальний посланець, Стів Віткофф, щойно провів дуже продуктивну зустріч із Путіним.

Досягнуто великого прогресу! Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні з тим, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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США рф путін Дональд Трамп

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