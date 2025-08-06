Во время встречи Уиткоффа с Путиным удалось добиться значительного прогресса, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа с Путиным.
Он отметил, что их встреча была «очень продуктивной».
Также американский президент сообщил, что проинформировал о результатах визита своего спецпредставителя в Москву европейских партнёров.
«Мой специальный посланник, Стив Уиткофф, только что провёл очень продуктивную встречу с Путиным.
Достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
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