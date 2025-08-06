Избран председатель Хозяйственного суда Хмельницкой области

Суд возглавил Николай Муха.

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Судьи Хозяйственного суда Хмельницкой области провели собрание, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По итогам тайного голосования на должность главы суда избрали Николая Муху.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

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