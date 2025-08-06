В Украине обнаружили новый штамм коронавируса Stratus с уникальным симптомом в виде хриплого голоса

Охриплость может быть сигналом заражения, хотя основные признаки – кашель, лихорадка, усталость – остаются характерными.

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Новый вариант коронавируса Stratus стремительно распространяется по миру. Новый штамм уже зафиксирован в Украине. Об этом сообщил Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

В образцах вируса COVID-19, взятых у больных в Полтавской области, выявлена новая генетическая линия XFG, которую Всемирная организация здравоохранения отнесла к вариантам, находящимся под наблюдением.

Этот штамм получил название Stratus и всего за месяц значительно распространился по всему миру — его доля выросла с 7,4% до 22,7%.

Несмотря на быстрое распространение, на данный момент нет доказательств того, что Stratus вызывает более тяжелое течение COVID-19 или повышенную смертность.

Однако врачи обращают внимание на новый нетипичный симптом: Stratus часто сопровождается охриплостью или «шероховатым» голосом.

Этот симптом, хотя и встречается нечасто, может быть сигналом заражения. Основные признаки болезни — кашель, лихорадка, усталость — остаются актуальными.

Специалисты успокаивают: современные вакцины эффективны против Stratus, особенно в предотвращении тяжелого течения болезни и осложнений.

На фоне роста доли нового штамма эпидемиологи рекомендуют придерживаться базовых мер безопасности — своевременная вакцинация, ношение масок в местах скопления людей и внимание к первым симптомам.