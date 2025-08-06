В Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus з унікальним симптомом у вигляді хрипкого голосу

Охриплість може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки — кашель, лихоманка, втома — залишаються характерними.

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Новий варіант коронавірусу Stratus стрімко поширюється світом. Новий штам вже зафіксували в Україні. Про це повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У зразках вірусу COVID-19, відібраних у хворих на Полтавщині, виявили нову генетичну лінію XFG, яку Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла до варіантів, що перебувають під моніторингом.

Цей штам отримав назву Stratus і за місяць суттєво розповсюдився по всьому світу — його частка зросла з 7,4% до 22,7%.

Попри швидке поширення, наразі немає доказів, що Stratus викликає тяжчий перебіг COVID-19 чи підвищену смертність.

Однак лікарі наголошують на новому нетиповому симптомі: Stratus часто супроводжується охриплістю або «шорстким» голосом.

Цей прояв, хоч і рідкісний, може стати сигналом про зараження. Основні симптоми хвороби — кашель, лихоманка, втома — залишаються актуальними.

Фахівці заспокоюють: нинішні вакцини ефективні проти Stratus, зокрема в запобіганні тяжкому перебігу та ускладненням.

У контексті зростання частки нового штаму, епідеміологи рекомендують дотримуватися базових заходів безпеки — своєчасна вакцинація, маски у місцях скупчення людей та уважність до перших симптомів.

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