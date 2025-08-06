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В Барселоне родители оставили 10-летнего сына в аэропорту из-за просроченного паспорта и улетели в отпуск

19:54, 6 августа 2025
Родители покинули 10-летнего сына в аэропорту из-за просроченного паспорта и спокойно отправились в отпуск, оставив ребенка.
В Барселоне родители оставили 10-летнего сына в аэропорту из-за просроченного паспорта и улетели в отпуск
Фото: unsplash
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В Испании произошел инцидент, который шокировал общественность: супружеская пара, узнав о просроченном паспорте своего 10-летнего сына, оставила ребенка в аэропорту Барселоны и улетела в отпуск без него. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудница аэропорта «Эль-Прат» в Барселоне рассказала, что мальчика не допустили к посадке на рейс из-за недействительного паспорта и отсутствия визы. В ответ на це, родители якобы позвонили родственнику, чтобы тот приехал и забрал ребенка, а сами спокойно сели на самолет, не дожидаясь его прибытия.

Полицию вызвали после того, как сотрудники обнаружили ребенка одного

По словам женщины, работающей диспетчером воздушного движения, именно она заметила мальчика, оставшегося одного в терминале, и сообщила об этом в полицию.

Она с возмущением заявила: «Я много чего видела, работая в аэропорту, но такое — впервые. Как можно оставить десятилетнего ребенка из-за проблем с документами?»

Позже, по ее словам, родителей удалось найти, и полиция сопроводила их в участок на территории аэропорта, где уже находился их сын. Была ли пара официально задержана — пока неизвестно.

Похожий случай уже происходил в Израиле

Этот инцидент напомнил ситуацию, произошедшую в 2023 году в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив, Израиль), где пара оставила младенца в коляске у стойки регистрации, узнав, что у них нет билета на ребенка.

Когда сотрудники аэропорта сообщили, что пройти на борт без детского билета невозможно, родители просто оставили ребенка и направились к пункту досмотра, будто ничего не произошло.

Шокирующие кадры с камер наблюдения зафиксировали момент, когда персонал откинул одеяло на коляске и обнаружил младенца.

Пара была вынуждена вернуться, после чего полиция оперативно задержала их для выяснения обстоятельств.

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