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У Барселоні батьки залишили 10-річного сина в аеропорту через прострочений паспорт і полетіли у відпустку

19:54, 6 серпня 2025
Батьки покинули 10-річного сина в аеропорту через прострочений паспорт і спокійно вирушили у відпустку, залишивши дитину.
У Барселоні батьки залишили 10-річного сина в аеропорту через прострочений паспорт і полетіли у відпустку
Фото: unsplash
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В Іспанії стався інцидент, який шокував громадськість: подружжя, дізнавшись про прострочений паспорт свого 10-річного сина, залишило дитину в аеропорту Барселони і вилетіло у відпустку без нього. Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляє співробітниця аеропорту «Ель-Прат» у Барселоні, хлопчика не допустили до посадки на рейс через недійсний паспорт та відсутність візи. У відповідь на це, батьки нібито зателефонували родичу, аби той приїхав і забрав дитину, а самі спокійно сіли на літак, не чекаючи прибуття опікуна.

Поліцію викликали після того, як співробітники виявили дитину наодинці

За словами жінки, яка працює диспетчеркою повітряного руху, саме вона помітила хлопчика, що залишився сам у терміналі, й повідомила поліцію.

Вона з обуренням заявила: «Я бачила багато чого, працюючи в аеропорту, але таке — вперше. Як можна залишити десятирічну дитину через проблеми з документами?»

Пізніше, за її словами, батьків вдалося розшукати, і поліція доставила їх до відділення, розташованого на території аеропорту, де вже перебував їхній син. Чи були вони затримані офіційно — наразі невідомо.

Подібний випадок стався раніше — в Ізраїлі

Цей інцидент нагадав ситуацію, що сталася у 2023 році в аеропорту Бен-Гуріон (Тель-Авів, Ізраїль), де пара залишила немовля у візочку на стійці реєстрації, коли дізналася, що не має квитка на дитину.

Після того як працівники аеропорту повідомили, що неможливо пройти на борт без квитка на малюка, батьки просто залишили дитину і спробували пройти контроль безпеки, ніби нічого не сталося.

Шокуючі кадри з камер відеоспостереження показали момент, коли персонал розгорнув покривало на візочку й побачив там немовля.

Парі довелося повернутися, після чого поліція оперативно їх затримала для з’ясування обставин.

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діти Іспанія аеропорт

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