Обрано голову Солонянського райсуду Дніпропетровської області

Суд очолила Наталія Ковальчук.

У Солонянському районному суді Дніпропетровської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.

За результатами таємного голосування головою Солонянського райсуду Дніпропетровської області обрано Ковальчук Наталію Володимирівну.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів на строк трьох років, але не більше строку повноважень судді.

