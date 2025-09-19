Избран председатель Солонянского райсуда Днепропетровской области

Суд возглавила Наталья Ковальчук.

В Солонянском районном суде Днепропетровской области состоялось собрание судей, в ходе которого избрали председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем Солонянского райсуда Днепропетровской области избрана Ковальчук Наталия Владимировна.

Напоминаем, что согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей на срок три года, но не больше срока полномочий судьи.

