ВККС рекомендувала призначити переможця конкурсу на посаду судді Господарського суду Закарпатської області

Комісія вирішила рекомендувати призначити Уляну Пляцко на посаду судді Господарського суду Закарпатської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди з трьома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року.

За результатами співбесіди 3 жовтня Комісія вирішила рекомендувати призначити Пляцко Уляну Михайлівну на посаду судді Господарського суду Закарпатської області.

Відкладено проведення співбесіди з Овсієнко Оксаною Володимирівною.

Оголошено перерву у співбесіді з Сопронюком Олександром Андрійовичем.

