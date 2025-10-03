ВККС рекомендовала назначить победителя конкурса на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области

Комиссия решила рекомендовать назначить Ульяну Пляцко на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования с тремя победителями конкурса на замещение вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года.

По результатам собеседования 3 октября Комиссия решила рекомендовать назначить Пляцко Ульяну Михайловну на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области.

Отложено проведение собеседования с Овсиенко Оксаной Владимировной.

Объявлен перерыв в собеседовании с Сопронюком Александром Андреевичем.

