За 9 місяців 2025 року ВРП ухвалила 9 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

15:28, 9 жовтня 2025
Протягом січня-вересня 2025 року Вищою радою правосуддя ухвалено 11 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора.
Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж 9 місяців 2025 року надійшло 16 клопотань Офісу Генерального прокурора, а саме:

11 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

5 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

За цей період до ВРП надійшло 6 подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою і 1 подання про надання згоди на утримання судді під арештом, за результатами розгляду яких Радою прийнято:

4 рішення про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

2 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

1 рішення про надання згоди на утримання судді під арештом.

За результатами розгляду клопотань протягом січня - вересня 2025 року Вищої радою правосуддя ухвалено:

11 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 9 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 2 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову у задоволення клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

