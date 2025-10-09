Практика судов
  1. Суд инфо

За 9 месяцев 2025 года ВСП принял 9 решений о временном отстранении судей от отправления правосудия

15:28, 9 октября 2025
В течение января-сентября 2025 года Высшим советом правосудия было принято 11 решений о удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора.
За 9 месяцев 2025 года ВСП принял 9 решений о временном отстранении судей от отправления правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что за 9 месяцев 2025 года поступило 16 ходатайств Офиса Генерального прокурора, в частности:

11 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

5 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

За этот период в ВСП поступило также 6 представлений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей и 1 представление о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом, по результатам рассмотрения которых Советом принято:

4 решения о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

2 решения об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

1 решение о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом.

По результатам рассмотрения ходатайств в январе–сентябре 2025 года Высшим советом правосудия принято:

11 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:

9 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

2 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ОГП ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении военных уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області