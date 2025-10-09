За 9 месяцев 2025 года ВСП принял 9 решений о временном отстранении судей от отправления правосудия

Высший совет правосудия сообщил, что за 9 месяцев 2025 года поступило 16 ходатайств Офиса Генерального прокурора, в частности:
11 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;
5 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.
За этот период в ВСП поступило также 6 представлений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей и 1 представление о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом, по результатам рассмотрения которых Советом принято:
4 решения о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;
2 решения об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;
1 решение о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом.
По результатам рассмотрения ходатайств в январе–сентябре 2025 года Высшим советом правосудия принято:
11 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:
9 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
2 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.
