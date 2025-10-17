Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

Загалом заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Фото: cna.court.gov.ua

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 17 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Разгуляєва Олександра Володимирівна - 710,03 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Супрун Олександр Петрович - 712,31 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 14 кандидатами: 5 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 2 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

