Конкурс в Черниговский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

Всего заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.

Фото: cna.court.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должность судьи в Черниговском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 17 октября Комиссией были приняты следующие решения:

Разгуляева Александра Владимировна — 710,03 — Вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Супрун Александр Петрович — 712,31 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 14 кандидатами: 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 2 кандидата — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

