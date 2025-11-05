Конкурс до Запорізького апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

Загалом 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Фото: zpa.court.gov.ua/sud4807

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Запорізькому апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 листопада Комісією ухвалено такі рішення:

Салтан Лілія Геннадіївна - 703,2 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Трайдук Андрій Станіславович - 658,45 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Машкіна Наталя Василівна - 690,4 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

У ВККС нагадали, що 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 28 кандидатами: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 8 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.