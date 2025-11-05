Практика судів
Конкурс до Запорізького апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

17:58, 5 листопада 2025
Загалом 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.
Фото: zpa.court.gov.ua/sud4807
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Запорізькому апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 листопада Комісією ухвалено такі рішення:

Салтан Лілія Геннадіївна - 703,2 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Трайдук Андрій Станіславович - 658,45 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Машкіна Наталя Василівна - 690,4 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

У ВККС нагадали, що 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 28 кандидатами: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 8 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. 

суддя ВККС

