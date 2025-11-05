Практика судов
Конкурс в Запорожский апелляционный суд — одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

17:58, 5 ноября 2025
Всего 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.
Фото: zpa.court.gov.ua/sud4807
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Запорожском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 4 ноября Комиссией были приняты следующие решения:

Салтан Лилия Геннадиевна — 703,2 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Трайдук Андрей Станиславович — 658,45 — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Машкина Наталья Васильевна — 690,4 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

В ВККС напомнили, что 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 28 кандидатами: 14 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 8 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

