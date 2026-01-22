  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів за поданням заяв про відставку

13:36, 22 січня 2026
Троє суддів залишили свої посади у Києві, Херсоні та Миколаєві.
У Вищій раді правосуддя повідомили про розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Чернушенка Антона Васильовича – з посади судді Апеляційного суду міста Києва;

Кисильову Ольгу Йосипівну – з посади судді Херсонського окружного адміністративного суду (відряджена до Львівського окружного адміністративного суду);

Черенкову Наталію Петрівну – з посади судді Центрального районного суду міста Миколаєва.

