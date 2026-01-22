Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів за поданням заяв про відставку
13:36, 22 січня 2026
Троє суддів залишили свої посади у Києві, Херсоні та Миколаєві.
У Вищій раді правосуддя повідомили про розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Чернушенка Антона Васильовича – з посади судді Апеляційного суду міста Києва;
Кисильову Ольгу Йосипівну – з посади судді Херсонського окружного адміністративного суду (відряджена до Львівського окружного адміністративного суду);
Черенкову Наталію Петрівну – з посади судді Центрального районного суду міста Миколаєва.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.