  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил трех судей по представлению заявлений об отставке

13:36, 22 января 2026
Трое судей покинули свои должности в Киеве, Херсоне и Николаеве.
В Высшем совете правосудия сообщили о рассмотрении материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Чернушенко Антона Васильевича – с должности судьи Апелляционного суда города Киева;

Кисилеву Ольгу Иосифовну – с должности судьи Херсонского окружного административного суда (откомандирована во Львовский окружной административный суд);

Черенкову Наталью Петровну – с должности судьи Центрального районного суда города Николаева.

судья отставка ВСП

