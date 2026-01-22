Высший совет правосудия уволил трех судей по представлению заявлений об отставке

Трое судей покинули свои должности в Киеве, Херсоне и Николаеве.

В Высшем совете правосудия сообщили о рассмотрении материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Чернушенко Антона Васильевича – с должности судьи Апелляционного суда города Киева;

Кисилеву Ольгу Иосифовну – с должности судьи Херсонского окружного административного суда (откомандирована во Львовский окружной административный суд);

Черенкову Наталью Петровну – с должности судьи Центрального районного суда города Николаева.

