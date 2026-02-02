Конкурс до Київського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

У ВККС зазначили, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 2 лютого в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення визнати Батюсь Тетяну Василівну такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

У ВККС нагадали, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 16 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.