Конкурс в Киевский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

В понедельник, 2 февраля, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе был рассмотрен вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания Комиссия приняла решение признать Батюсь Татьяну Васильевну такой, которая подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

В ВККС напомнили, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 16 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

