Головою Шевченківського райсуду Києва став Дмитро Мальцев

Нового керівника суду обрали шляхом таємного голосування.

У Шевченківському районному суді міста Києва обрано нового голову суду. Про це інформує судова установа.

Так, 3 лютого 2026 року у райсуді було проведено вибори голови суду. Обрання на адміністративну посаду відбулося відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

За результатами проведених виборів на посаду голови Шевченківського районного суду м. Києва обраний суддя Мальцев Дмитро Олександрович.

