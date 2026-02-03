  1. Суд інфо

Головою Шевченківського райсуду Києва став Дмитро Мальцев

17:30, 3 лютого 2026
Нового керівника суду обрали шляхом таємного голосування.
У Шевченківському районному суді міста Києва обрано нового голову суду. Про це інформує судова установа.

Так, 3 лютого 2026 року у райсуді було проведено вибори голови суду. Обрання на адміністративну посаду відбулося відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

За результатами проведених виборів на посаду голови Шевченківського районного суду м. Києва обраний суддя Мальцев Дмитро Олександрович.

суд суддя Київ Шевченківський райсуд

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

