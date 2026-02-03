Председателем Шевченковского райсуда Киева стал Дмитрий Мальцев

Нового руководителя суда избрали путем тайного голосования.

В Шевченковском районном суде города Киева избран новый председатель суда. Об этом информирует судебное учреждение.

Так, 3 февраля 2026 года в райсуде были проведены выборы председателя суда. Избрание на административную должность состоялось в соответствии с ч. 2 ст. 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования большинством от количества судей, которые работают в суде.

По результатам проведенных выборов на должность председателя Шевченковского районного суда г. Киева избран судья Мальцев Дмитрий Александрович.

