Председателем Шевченковского райсуда Киева стал Дмитрий Мальцев
17:30, 3 февраля 2026
Нового руководителя суда избрали путем тайного голосования.
В Шевченковском районном суде города Киева избран новый председатель суда. Об этом информирует судебное учреждение.
Так, 3 февраля 2026 года в райсуде были проведены выборы председателя суда. Избрание на административную должность состоялось в соответствии с ч. 2 ст. 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования большинством от количества судей, которые работают в суде.
По результатам проведенных выборов на должность председателя Шевченковского районного суда г. Киева избран судья Мальцев Дмитрий Александрович.
