Апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна: КСУ розглядає справу

Заявниця звернулася до КСУ із клопотанням перевірити на конституційність пункт 9 частини першої, частини третьої статті 309 КПК.

Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Черниш Катерини Миколаївни.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявниці.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 309 Кодексу під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про «арешт майна або відмову у ньому».

Згідно з частиною третьою статті 309 Кодексу «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська (Дніпра) ухвалою від 29 травня 2024 року наклав арешт на частину майна Черниш К.М., яке належить їй на праві власності.

У 2025 році представник заявниці, адвокат Чернишов Г.В. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. Клопотання, зокрема, обґрунтоване тим, що арешт частини будинку триває більше одного року, проте у кримінальному провадженні понад два роки жодній особі не повідомлено про підозру, слідчих дій з арештованим майном не проводять, чим порушують права Черниш К.М. на вільне володіння майном.

Слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ухвалою від 31 липня 2025 року відмовив у задоволенні цього клопотання. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Не погоджуючись із таким рішенням, представник заявниці оскаржив його в апеляційному порядку.

Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження. Суд, зокрема, зазначив, що приписами пункту 9 частини першої статті 309 Кодексу визначено право на апеляційне оскарження лише ухвал слідчих суддів про арешт майна або відмову у ньому.

Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Суд мотивував своє рішення тим, що перелік ухвал слідчого судді, які під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, визначений частинами першою, другою статті 309 Кодексу. Окрім того, Кодекс не встановлює можливості оскарження ухвал слідчого судді, які постановлені в порядку статті 174 Кодексу, зокрема про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Заявниця вважає, що відмова у відкритті апеляційного провадження у вказаній категорії справ є порушенням низки норм Конституції України.

Суддя-доповідач поінформував, що надіслав листи-запити до Президента України, Голови Верховної Ради та низки наукових установ щодо питань, порушених у конституційній скарзі. Про зміст відповідей буде повідомлено суддів на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

