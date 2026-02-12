Апелляционное обжалование определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества: КСУ рассматривает дело

Заявительница обратилась в КСУ с ходатайством проверить на конституционность пункт 9 части первой, часть третью статьи 309 УПК.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Черныш Екатерины Николаевны.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявительницы.

Судья сообщил, что Черныш К.Н. обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность пункт 9 части первой, часть третью статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с пунктом 9 части первой статьи 309 Кодекса во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи об «аресте имущества или отказе в нем».

Согласно части третьей статьи 309 Кодекса «иные определения следственного судьи обжалованию не подлежат, и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается следующее.

Следственный судья Индустриального районного суда города Днепропетровска (Днепра) определением от 29 мая 2024 года наложил арест на часть имущества Черныш К.Н., которое принадлежит ей на праве собственности.

В 2025 году представитель заявительницы, адвокат Чернышов Г.В., обратился в суд с ходатайством об отмене ареста имущества. Ходатайство, в частности, обосновано тем, что арест части дома продолжается более одного года, при этом в уголовном производстве более двух лет ни одному лицу не сообщено о подозрении, следственные действия с арестованным имуществом не проводятся, чем нарушаются права Черныш К.Н. на свободное владение имуществом.

Следственный судья Центрального районного суда города Днепра определением от 31 июля 2025 года отказал в удовлетворении этого ходатайства. Определение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Не согласившись с таким решением, представитель заявительницы обжаловал его в апелляционном порядке.

Апелляционный суд отказал в открытии производства. Суд, в частности, отметил, что предписаниями пункта 9 части первой статьи 309 Кодекса предусмотрено право на апелляционное обжалование лишь определений следственных судей об аресте имущества или отказе в нем.

Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. Суд мотивировал свое решение тем, что перечень определений следственного судьи, которые во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке, определен частями первой, второй статьи 309 Кодекса. Кроме того, Кодекс не устанавливает возможности обжалования определений следственного судьи, постановленных в порядке статьи 174 Кодекса, в частности об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене ареста имущества.

Заявительница считает, что отказ в открытии апелляционного производства в указанной категории дел является нарушением ряда норм Конституции Украины.

Судья-докладчик сообщил, что направил письма-запросы Президенту Украины, Председателю Верховной Рады и ряду научных учреждений по вопросам, поднятым в конституционной жалобе. О содержании ответов будет сообщено судьям на закрытой части пленарного заседания.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

