  1. Суд інфо

Конкурс до Київського апеляційного суду — один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

15:24, 12 лютого 2026
ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 11 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Барила Костянтин Вікторович – 714 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності

Луньова Дар’я Юріївна - відкладено на 24 лютого 2026 року

Загалом проведено співбесіди з 20 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 7 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

суд суддя ВККС

