Конкурс в Киевский апелляционный суд — один кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 11 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Барила Константин Викторович – 714 баллов — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности.

Лунева Дарья Юрьевна — рассмотрение отложено на 24 февраля 2026 года.

Всего проведены собеседования с 20 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 7 кандидатов — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

