  1. Суд інфо

Окрема думка судді у судовому процесі: що треба знати

11:11, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час колегіального розгляду справи не всі судді можуть однаково оцінювати обставини справи, докази або застосування норм права. Саме тому закон передбачає право судді викласти окрему думку. Про це нагадав Херсонський апеляційний суд.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що таке окрема думка

Окрема думка судді — це письмово оформлена правова позиція судді, який не погоджується з рішенням, ухваленим більшістю суддів. Вона може стосуватися як висновків суду загалом, так і окремих мотивів рішення.

Нормативна база

Право судді на окрему думку передбачене процесуальним законодавством України, зокрема:

  • ст. 35 Цивільний процесуальний кодекс України;
  • ст. 34 Кодекс адміністративного судочинства України;
  • ст. 375 Кримінальний процесуальний кодекс України.

Основні особливості

Окрема думка викладається у письмовій формі, приєднується до матеріалів справи та є відкритою для ознайомлення. Водночас її зміст не оголошується в судовому засіданні.

Чи впливає окрема думка на рішення суду

Ні. Окрема думка не змінює зміст ухваленого рішення і не має самостійної обов’язкової сили. Проте вона має важливе практичне значення, оскільки відображає альтернативний правовий підхід і може бути врахована в подальшому розвитку судової практики.

Чому це важливо

Наявність окремої думки свідчить про незалежність судді, глибину правового аналізу та відкритість судочинства. Це ще раз підкреслює, що судове рішення є результатом професійного обговорення, а не формального погодження.

Отже, окрема думка судді — це передбачений законом інструмент фахового висловлення незгоди, який сприяє прозорості правосуддя та розвитку правозастосовної практики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя рішення суду

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]