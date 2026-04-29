Особое мнение судьи в судебном процессе: что нужно знать

При коллегиальном рассмотрении дела не все судьи могут одинаково оценивать обстоятельства дела, доказательства или применение норм права. Именно поэтому закон предусматривает право судьи изложить особое мнение. Об этом напомнил Херсонский апелляционный суд.

Что такое особое мнение

Особое мнение судьи — это письменно оформленная правовая позиция судьи, который не согласен с решением, принятым большинством судей. Оно может касаться как выводов суда в целом, так и отдельных мотивов решения.

Нормативная база

Право судьи на особое мнение предусмотрено процессуальным законодательством Украины, в частности:

ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Украины;

ст. 34 Кодекса административного судопроизводства Украины;

ст. 375 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Основные особенности

Особое мнение излагается в письменной форме, приобщается к материалам дела и является открытым для ознакомления. В то же время его содержание не оглашается в судебном заседании.

Влияет ли особое мнение на решение суда

Нет. Особое мнение не изменяет содержание принятого решения и не имеет самостоятельной обязательной силы. Однако оно имеет важное практическое значение, поскольку отражает альтернативный правовой подход и может быть учтено в дальнейшем развитии судебной практики.

Почему это важно

Наличие особого мнения свидетельствует о независимости судьи, глубине правового анализа и открытости судопроизводства. Это еще раз подчеркивает, что судебное решение является результатом профессионального обсуждения, а не формального согласования.

Итак, особое мнение судьи — это предусмотренный законом инструмент профессионального выражения несогласия, который способствует прозрачности правосудия и развитию правоприменительной практики.

