Суддю Руслана Хмеля переобрали головою Бершадського райсуду Вінницької області

Руслан Хмель залишився головою Бершадського районного суду після переобрання.

Збори суддів Бершадського районного суду Вінницької області розглянули питання обрання голови суду. Про це повідомили у судовій установі.

За результатами таємного голосування судді одноголосно переобрали на цю посаду Руслана Хмеля.

Він очолює суд із 28 квітня 2023 року. Рішення про переобрання ухвалено відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та оформлено протоколом зборів суддів.

