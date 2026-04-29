Судью Руслана Хмеля переизбрали председателем Бершадского райсуда Винницкой области

Руслан Хмель остался главой Бершадского районного суда после переизбрания.

Собрание судей Бершадского районного суда Винницкой области рассмотрело вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщили в судебном учреждении.

По результатам тайного голосования судьи единогласно переизбрали на этот пост Руслана Хмеля.

Он возглавляет суд с 28 апреля 2023 года. Решение о переизбрании принято в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и оформлено протоколом собрания судей.

