Конкурс до Київського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 28 квітня у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
Дунаєв Сергій Олександрович - 717,7 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності
Потапенко Андрій Вікторович - 712,07 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Заруба Петро Іванович - Оголошено перерву в розгляді питання
Ярошенко Тамара Олександрівна - 698,99 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності
ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 37 кандидатами: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.
