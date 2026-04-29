Конкурс до Київського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 28 квітня у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Дунаєв Сергій Олександрович - 717,7 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності

Потапенко Андрій Вікторович - 712,07 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Заруба Петро Іванович - Оголошено перерву в розгляді питання

Ярошенко Тамара Олександрівна - 698,99 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності

Загалом проведено співбесіди з 37 кандидатами: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

