  1. Суд інфо

Конкурс до Київського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

15:41, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 28 квітня у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Дунаєв Сергій Олександрович - 717,7 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності

Потапенко Андрій Вікторович - 712,07 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Заруба Петро Іванович - Оголошено перерву в розгляді питання

Ярошенко Тамара Олександрівна - 698,99 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 37 кандидатами: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВККС Київ Київський апеляційний суд

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]