Конкурс в Киевский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 28 апреля в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Дунаев Сергей Александрович — 717,7 — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности.

Потапенко Андрей Викторович — 712,07 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Заруба Петр Иванович — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Ярошенко Тамара Александровна — 698,99 — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 37 кандидатами: 14 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, с 10 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Двое кандидатов прекратили участие в конкурсе.

