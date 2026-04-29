В Івано-Франківському окружному адмінсуді обрали нового голову та заступника
16:18, 29 квітня 2026
Очолив суд Остап Тимощук, його заступником став Андрій Могила.
В Івано-Франківському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, на яких обрано голову та його заступника голови суду.
Головою Івано-Франківського окружного адміністративного суду обрано Тимощука Остапа Любомировича.
Заступником голови суду обрано Могилу Андрія Богдановича.
Виборча процедура була проведена відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду.
